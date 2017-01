Objavljujemo dobitnika Linksovog računala

Još jedna nagradna igra je završila. Kao čitatelj prosinačkog broja Buga, imali ste priliku sudjelovati u nagradnoj igri i osvojiti Linksov PC s popratnom periferijom, ukupne vrijednosti 17.500 kn. Već tradicionalno Links krajem godine pripremi skupu konfiguraciju koju poklanja najsretnijem čitatelju Buga. Sve što je bilo potrebno je kupiti Bug br. 289 (izdanje za prosinac) te pronaći jedinstveni kod i upisati na predviđenoj web lokaciji, zajedno s osobnim podacima.



Službeni naziv konfiguracije koju smo dijelili je LINKS Oxygen SSD 635IO, a uz nju u paketu dolazi i Gamdias gejmerska periferija.



LINKS Oxygen SSD 635IOProcesor: Intel® Core™ i5-6600K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz)

OS: Microsoft Windows 10 Home 64-bit E

Matična ploča: ASUS Z170 PRO Gaming

RAM: 16 GB DDR4 2400 MHz

SSD: Intel® 535 Series 240 GB

HDD: Western Digital 2 TB

Optički pogon: DVD±RW

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 980

Periferija: Gamdias Hermes E1 Combo + NYX E1 (miš i tipkovnica), Gamdias Eros Elite GHS3610 headset

Kućište: IN WIN 707

Napajanje: Antec 700W

Vodeno hlađenje: NZXT Kraken X31



Izvlačenje je obavljeno u redakciji Buga 30. prosinca 2016., a dobitnika je računalnim odabirom izvukao predstavnik iz Linksa. Računalo je kao dobitnika odabralo čitatelja koji dolazi iz Pule, a njegovo ime je Vedran Pikot.



Iskrene čestitke Vedranu od cijele redakcije Buga. Nadamo se da će mu ova vijest dodatno uljepšati novogodišnje slavlje! Pozivamo Vedrana da svoje dojmove podijeli s nama.