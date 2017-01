Acer Swift 3 – ultrabook za 21. stoljeće

Iz Acera nam stiže novitet za kojim će se okretati mnoge glave i pričati još neko vrijeme –Acer Swift 3. Zapravo se ne radi o laptopu nego o punokrvnom ultrabooku vrlo povoljne cijene. Uređaj izgleda fantastično, završna obrada podsjeća na mnogo skuplje konkurente za koje obično treba izdvojiti pozamašne svote novca. Luksuzno i vrlo tanko (samo 17,9 mm debljine) metalno kućište u zlatnoj ili srebrnoj izvedbi odiše posebnom dozom profinjenosti koja će vam pristajati u svakoj prilici, posebno u poslovnim situacijama.



No, zadovoljstvo viđenim ne jenjava ni nakon što model pogledamo još malo detaljnije. Ispod poklopca kuca potentni Intel Core i5 7200U procesor najnovije Kaby Lake generacije, potpomognut s 8GB DDR4 radne memorije i munjevitim SSD-om od 256GB koji pojam produktivnosti diže na jedan sasvim novi nivo. Kad smo već kod produktivnosti, u bateriji ćete moći uživati punih 12 sati bez traženja utičnice. Let od Dubaija do Hong Konga ćete odraditi na jedno punjenje bez najmanjeg problema, pa i više od toga.



Za bogatstvo detalja je zadužen 14'' FHD IPS zaslon izvrsnih kuteva gledanja na kojem će vam omiljeni sadržaji izgledati bolje nego ikad. Tipkajte koliko god želite bilo kada i bilo gdje, čak i u mraku uz tipkovnicu s ugodnim pozadinskim osvjetljenjem koje ne umara oči.



Od sve sile vrlo korisnih dodataka izdvajamo superbrzi USB 3.1 priključak za ekspresno prebacivanje podataka, čitač otiska prsta koje vaše dragocjenosti čuva od tuđih pogleda te HD kameru uz koju svaki chat postaje pravi užitak.

Kako bi iz svog ljubimca izvukli maksimum performansi i užitka, Swift 3 je pogonjen novim Windows 10 OS-om koji dolazi u paketu već predinstaliran na računalo.



Ukupna težina od samo 1,5 kg još je jedan u nizu faktora koji vam navlače osmijeh na lice. Vrlo rado ćete ga nositi sa sobom, često nećete ni primijetit da ste ga ponijeli.



Novu Acerovu ultrabook perjanicu potražite u Instar Informatici po cijeni od samo 5999 kn.