Tvorci FTL-a rade na novoj igri

Subset Games, nezavisni razvojni tim poznat po zanimljivoj strategiji Faster Than Light, objavio je kako rade na novom projektu

Faster Than Light, odnosno punim imenom FTL: Faster Than Light, ovog će rujna navršiti pet godina. Subset Games je tim koji je zaslužan za tu popularnu indie igru, ali se do sada nisu bavili ni jednim drugim projektom. Oni koji vole njihovu prvu igru se sada mogu poveseliti, budući da su najavili Into the Breach.



O igri zasad nije mnogo toga rečeno, ali evo što kaže službeni opis: "Ostacima ljudske civilizacije prijete ogromna stvorenja koja se množe ispod zemljine površine. Vi morate upravljati snažnim mechovima iz budućnosti kako bi usporili napredak ove vanzemaljske prijetnje. Svaki pokušaj spašavanja svijeta predstavljen je kroz novi nasumični izazov u ovoj strategiji na poteze."



Od igrača se očekuje da brane gradove, ali da paze gdje pucaju, u tom procesu usavrše svoju strategiju, stvore ultimativnog mecha, a u slučaju poraza šalju pomoć kako bi pomogli nekoj alternativnoj prošlosti. Uz vijest da rade na igri, Subset je objavio kako će ona izaći za PC "kad bude gotova". Ispod teksta možete pogledati kratak trailer, a kad budemo znali nešto više obavijestit ćemo vas.