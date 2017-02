Three One Zero raspušten

Nade da bi Adr1ft mogao dobiti nastavak pokopao je osnivač tima Three One Zero prelaskom u novu tvrtku

Tvorci Adr1fta, razvojni tim Three One Zero, su zatvorili svoja vrata zauvijek nakon što je objavljeno kako je njihov osnivač prešao u drugu tvrtku. Adam Orth se naime pridružio First Contactu, studiju fokusiranom na VR projekte, te izjavio kako je njegov stari tim ispunio svoju zadaću. "Iskustvo stvaranja Adr1fta me probudilo kada sam shvatio što je sve moguće napraviti", kaže Orth i dodaje kako je vrlo strastven glede VR-a. First Contact je stupio na scenu krajem prošle godine kada je osnovan od strane veterana iz Starbreezea i ubrzo nakon predstavljanja pokupili su pet milijuna dolara od investitora za "unaprijeđenje AAA VR naslova". Do sada je tvrtka objavila jedan projekt, FPS VR pucačinu ROM: Extraction.