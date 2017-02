The Wild Eight stiže na Early Access

Nakon što je prošle godine prošla kroz uspješnu Kickstarter kampanju, kooperativna survival igra spremna je za Steamov Early Access

Proceduralno generirana kooperativna survival igra The Wild Eight, iza koje stoji razvojni tim Eight Points, sutra će sletjeti na Steamov Early Access. Igra je prošle godine prošla kroz uspješnu kampanju na Kickstarteru u sklopu koje je razvojni tim prikupio nešto manje od 60.000 dolara za razvoj i tako ugodno premašio cilj od 50.000 dolara.

The Wild Eight odvodi nas na Aljasku gdje ćemo se suočiti s raznim opasnostima i osloniti na sedam drugih igrača kako bismo preživjeli. Morat ćemo se baviti lovom, sakupljanjem, izgradnjom i sličnim stvarima, te odlučiti želimo li maksimalno surađivati s drugima ili se fokusirati samo na svoje preživljavanje.

Da stvar ne bude dosadna pobrinut će se opaki luđak koji nas pokušava ubiti, pa prijetnja neće dolaziti samo od majke prirode.

Demo igre već je sada dostupan na GameJoltu, no ovaj je demo moguće igrati samo solo. Early Access verzija bit će dostupna od sutra, 8. veljače, kada ćemo moći istražiti što točno igra ima za ponuditi. Više informacija dostupno je ovdje.