The Elder Scrolls: Legends stigao na PC

Bethesdina kartaška uzdanica je u PC izdanju dobila svoj finalni oblik, dok se inačice za ostale platforme očekuju uskoro

Nakon gotovo godinu dana beta testiranja, Bethesda je objavila kako je njihov free-to-play kartaški naslov The Elder Scrolls: Legends dostupan u finalnom obliku.

Doduše, trenutno samo za PC, dok za iPad stiže 23. ožujka, na tablete s Android OS-om tijekom travnja, vlasnici Macova će ga dobiti u svibnju dok je ljeto rezervirano za pametne telefone.

Kako kažu autori, napredak je djeljiv bez obzira na kojoj platformi isprva igrali i kasnije nastavili na nekoj drugoj, pa nema razloga da ne kliknete ovdje i pratite daljnje upute. Također je najavljeno kako 5. travnja stiže i prva nadogradnja The Fall of the Dark Brotherhood koja donosi novu priču za solo igrače, dvadesetak misija, tri mape i preko 40 novih karata.

Budući planovi uključuju promatrački mod, integraciju s Twitchom i turnire u samoj igri, a developeri se nadaju kako će svakih par mjeseci izbacivati na tržište nove setove karata.