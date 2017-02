Syberia 3 izlazi krajem travnja, objavljen novi trailer

Mircoids je objavio prvi trailer za najnovije poglavlje u avanturističkom serijalu Syberia uz datum izlaska

Posljednji smo put spominjali avanturu Syberiu 3 početkom listopada 2016. godine kada je Microids, nažalost, objavio kako su odgodili izlazak igre za nekoliko mjeseci. Ljubitelji ovog serijala konačno sada mogu odahnuti, budući da je ovaj izdavač i razvojni tim konačno odredio datum izlaska kojeg više ne bi trebali pomicati.



Službena vijest kaže kako Syberia 3 izlazi 20. travnja, a zainteresirani igrači će moći birati između PC, PlayStation 4 i Xbox One verzije. Osim na engleskom, igrači će priču moći pratiti na francuskom, ruskom, poljskom i njemačkom sa službenim titlovima na engleskom, francuskom, njemačkom, španjolskom, talijanskom, nizozemskom, ruskom, poljskom, češkom, korejskom te pojednostavljenom i tradicionalnom kineskom. Za glazbu je zaslužan skladatelj Inon Zur koji je radio na popularnim igrama kao što su Fallout 4, Dragon Age i Prince of Persia.



"Nakon godina iščekivanja drago nam je što našim fanovima možemo dati uvid u svijet kojeg je zamislio Benoit Sokal. Ovaj prvi trailer odvest će ih u novu avanturu Kate Walker i vidjet će s kakvim će se problemima morati suočiti zajedno sa svojim pratiocima", izjavio je potpredsjednik Microidsa Elliot Grassiano. Vjerujemo kako više odgoda neće biti, a do tada sve ostalo što je Microids objavio o igri možete proučiti na službenim stranicama.