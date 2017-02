Sunless Skies uspješan na Kickstarteru

Mjesec dana prije isteka kampanje na Kickstarteru, autori Sunless Skiesa prikupili pedeset posto veći iznos od minimuma

Neovisni razvojni tim Failbetter Games je krajem rujna prošle godine najavio Sunless Skies, nastavak hvaljenog roguelike RPG-a Sunless Sea.

Vijest o pokretanju kampanje na Kickstarteru nam je promakla, no autori su bili toliko ljubazni da nas obavijeste kako je ista desetak dana nakon starta već uspješna.

Od traženih 100.000 funti, developeri su do sada prikupili 143.000 uz napomenu kako do isteka imaju još 29 dana, pa je izgledno i da će krajnja brojka biti daleko veća. Ovakav uspjeh kao da ih je i same iznenadio obzirom da "stretch goals" nisu objavljeni, već je rečeno da će ih otkriti tijekom kampanje, pa je krajnje vrijeme da to naprave.

Sunless Skies nas za razliku od prethodnika vodi u alternativni viktorijanski svijet britanske ekspanzije koja je ovaj put usmjerena prema nebu, a dodatne detalje o svemu potražite ovdje.