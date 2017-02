Rise of the Elders: Cthulhu stigao na Kickstarter

Nova igra inspirirana radoom HP Lovecrafta odvest će nas u dvadesete godine prošlog stoljeća i ispričati nam priču o kultovima i tajnim društvima

Ako volite djela HP Lovecrafta i uživate u old-school RPG-ovima, na Kickstarteru je nedavno osvanula nova poslastica za vas. Naime, razvojni tim Strange Matter na ovu se crowdfunding platformu prijavio sa svojim novim projektom Rise of the Elders: Cthulhu.

Radi se o taktičkom RPG-u inspiriranom djelima legendarnog američkog spisatelja poznatog prvenstveno po svojim hororima. Prema riječima razvojnog tima Rise of the Elders: Cthulhu predstavlja spoj Xcoma i stolne igre Eldritch Horor, a odvest će nas u svijet tajnih društava, kultova i ostalog.

Igra će nas vratiti u alternativnu 1929. godinu u kojoj se svijetom ubrzano širi utjecaj zlog kulta čiji zaluđeni pratitelji pokušavaju probuditi Elderse – neku vrstu vanzemaljaca davno zakopanih na dnu oceana. Igrači će preuzeti ulogu vođe tajnog društva koje pokušava spasiti svijet.

Rise of the Elders: Cthulhu na Kickstarteru „treba“ 51.000 eura, od čega je do trenutka pisanja ovog teksta prikupljeno nešto više od 20%. Do kraja kampanje preostaje još 23 dana, pa je dovoljno vremena da se uključite ako procijenite da projekt zaslužuje vašu pažnju. Više informacija dostupno je na stranicama Kickstartera.