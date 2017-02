Psychonauts in the Rhombus of Ruin krajem veljače

Za manje od mjesec dana će vlasnici PS VR-a imati priliku za povratak u šašavi svijet Psychonautsa

Double Fine će prije izlaska Psychonautsa 2, koji bi trebao izaći krajem sljedeće godine, izdati ekskluzivnu igru za PlayStation VR koja je smještena u taj svijet. Punog imena Psychonauts in the Rhombus of Ruin, ova će igra okupiti ekipu iz originala i nastaviti tamo gdje je priča stala.



Raz će se uz pomoć svojih učitelja i prijatelja te naravno svojih psihičkih moći pokušati izvući iz Rhombus of Ruina, gdje su nesretno zaglavili. Kao i u originalu simpatični će junak rješavati zagonetke i manipulirati svojom okolinom kako bi uspješno obavio svoju misiju.



Psychonauts in the Rhombus of Ruin izlazi 21. veljače i osim PS VR-a nije u planu ni za jednu drugu platformu. Psychonauts 2 je uspješno financiran na crowdfundingplatformi Fig u siječnju prošle godine, a Double Fine je zadnji put detaljno pričao o igri početkom listopada 2016. Vjerujemo da razvoj napreduje polako i sigurno, a veselimo se novim vijestima vezanim uz taj akcijski 3D platformer.