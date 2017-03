Proljetna rasprodaja na GOG.com-u

Uz pojedinačne popuste, organizatori su priredili i posebne pakete s dodatno sniženom cijenom

Ekipa GOG.com-a je na svojim stranicama pokrenula veliku proljetnu rasprodaju i ponovo nas udara gdje smo najslabiji: po novčanicima.

Igračima je na izbor preko 500 ponuda bez DRM-a koje variraju od pojedinačnih izdanja do kompilacija čiji popusti sežu i do odličnih devedeset posto uz napomenu kako rasprodaja traje do 12. ožujka.

Primjerice, kompilacija indie igara koja sadrži naslove kao što su Invisible Inc., Bastion i nama omiljeni Brothers: A Tale of Two Sons i mnoge druge se nudi uz 85 posto popusta, dok je paket "Games With Wacky Weapons" snižen za 80 posto.

U svakom slučaju, sigurni smo da će svatko pronaći par naslova kojima će popuniti kolekciju jer se nude povoljno, a kada će ih odigrati je već drugi par rukava.