Nova nadogradnja Guild Warsa 2 stiže u utorak

Dodatak The Head of the Snake je četvrto poglavlje priče treće sezone koje između ostalog donosi novi raid

Ekipa ArenaNeta je objavila kako slijedeća nadogradnja za njihov MMORPG Guild Wars 2: Heart of Thorns stiže idući tjedan, točnije 7. veljače.

Spomenuta nosi naziv The Head of the Snake i četvrta je epizoda treće sezone Living Worlda u spomenutoj masovki koja ne zahtijeva mjesečnu pretplatu.

The Head of the Snake nastavlja ranije započetu priču u kojoj kraljica Jennah poziva heroje koji su spremni razotkriti gnijezdo korupcije u Divinity's Reachu.

Uz uobičajene novosti koje prate ovakva izdanja, nadogradnja donosi i novi raid Bastion of the Penitent u kojem nas očekuju četiri nova bossa, a spomenut ćemo da je do 7. veljače Guild Warse 2 moguće nabaviti uz 50 posto popusta putem službenog weba.