Kratkotrajni trial Shroud of the Avatara

Besplatna verzija novog RPG-a Lorda Britisha stiže s masom ograničenja, a dostupna je za isprobavanje još svega par dana

Službene stranice igre Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues nude igračima vremenski ograničen pristup probnoj inačici spomenutog naslova.

Prisjetimo se, riječ je o novom RPG-u čiji razvoj predvodi Richard "Lord British" Garriott, a majstori su do sada za svoj uradak prikupili preko 11 milijuna dolara od donatora široke ruke.

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues je moguće besplatno isprobati do 9. ožujka, a one koji se na to odvaže očekuju neka ograničenja u vidu nemogućnosti trgovanja predmetima i vlasništva nad posjedima, interakcije s predmetima vezanim uz priču, zabilježbe za otvoreni PvP i tako redom.

Developeri napominju kako postoji mogućnost da će likovi igrača kreiranih u probnoj verziji po završetku iste možda biti obrisani, no ukoliko vas sve to ne smeta, zaputite se na službeni web i isprobajte novi uradak Lorda Britisha.