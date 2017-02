Hajime Tabata želi vidjeti Final Fantasy XV na PC-u

Ništa još nije službeno, no čini se da će Final Fantasy XV eventualno ipak izaći i na PC-u, i to sa podrškom za modding

Redatelj Final Fantasya XV Hajime Tabata je u intervjuu za časopis Famitsu izjavio da bi novi JRPG volio dovesti i do PC-a. Sudeći po Tabati, Final Fantasy XV bi na PC-u volio vidjeti kao tehnološki eksperiment ne bi li vlasnicima računala pokazao kako sama igra izgleda na moćnim konfiguracijama.



Navodno bi se i izdavači iz Square Enixa mogli uključiti u čitav poduhvat. Tabata je otkrio da bi se u suradnji sa Squareom mogao pozabaviti novim značajkama za PC koje bi omogućile izradu modova i dizajniranje vlastitih questova. Iako se PC izdanje Final Fantasya XV nakon novih izjava tvoraca igre čini sve izglednije, i dalje nema službenih potvrda o mogućem datumu izlaska.



Final Fantasy XV je od studenog prošle godine dostupan isključivo na PlayStationu 4 i Xboxu One. Tabata i Square Enix trenutno rade na novim paketima dodatnih sadržaja od kojih prvi stiže 21. veljače. Idući planirani DLC izlazi 28. ožujka, a potom nas čeka još uvijek tajanstvena ekspanzija u kojoj će jedna od glavnih značajki biti kooperativni multiplayer mod koji će podržavati do četiri igrača.