Evo što donosi For Honor season pass

Ubisoft je otkrio informacije o season passu njegove igre For Honor, te potvrdio da će koristiti koncept koji je predstavljen s posljednjim Rainbow Sixom

Uz osnovnu verziju For Honora Ubisoft će prodavati pripadajući season pass, no ovaj paket dodatnih sadržaja neće imati uobičajenu formu. Naime, Ubisoft će i ovog puta iskoristiti jedinstveni pristup sezonskim propusnicama kakav je predstavio sa svojom taktičkom pucačinom Rainbow Six Siege.

Umjesto da u season passu igračima ponudi sadržaje koji bi bili ekskluzivno dostupni onima koji plate, kupci season passa dobit će rani pristup novim sadržajima. Ovo istovremeno znači da će svi dodaci koje For Honor dobije nakon izlaska biti potpuno besplatni, odnosno da će ih igrači moći otključati in-game valutom koju će zaraditi sudjelovanjem u multiplayeru.

For Honor će po izlasku imati 12 heroja, po četiri za svaku frakciju.

For Honor season pass ukupno će donijeti šest novih heroja, šest elitnih kostima i Day One War Pack. Spomenuti paket uključuje bonus na prikupljanje iskustva, dodatne mogućnosti otključavanja opreme, ekskluzivne ambleme i slično. Novi heroji dolazit će u parovima i to u većim razmacima, na početku svake nove sezone Rata frakcija – virtualnog globalnog sukoba samuraja, viteza i vikinga. Vlasnici season-passa dobit će i rani pristup svim novim mapama i modovima, dok će „obični smrtnici“ na ove mape i modove moći uskočiti s tjedan dana zakašnjenja.

For Honor na tržište stiže 14. veljače ove godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a nekoliko dana prije toga Ubisoft će održati posljednje beta testiranje o kojem smo pisali prije nekoliko dana.