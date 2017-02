Enter the Gungeon dobio veliku besplatnu nadogradnju

Odličan roguelike kojeg su mnogi ljubitelji tog žanra dočekali otvorenih ruku prošle godine dobio je novu nadogradnju

Razvojni tim Dodge Roll nije zaboravio na svoj zabavan, ali veoma težak roguelikeEnter the Gungeon. Igra je izašla prošle godine početkom travnja s blagoslovom popularnog nezavisnog izdavača Devolver Digitala, a njome su bili zadovoljni i kritičari i igrači.



Sada je stigla nova besplatna nadogradnja pod imenom Supply Drop koja u ovaj "pakao metaka" ubacuje brdo sadržaja. Iako je nadogradnja trebala izaći najkasnije do kraja 2016., timu je trebalo više vremena da pripreme sve što su zamislili. Osim novih oružja, stigli su novi neprijatelji, pratioci, bossevi i čak dvjesto novih soba.



Dodge Roll će nakon ovog može posvetiti izradi ekspanzije koju planiraju izdati do kraja ove godine ili početkom 2018., a igrači će se do tada morati sami zabavljati. Ako već imate igru, nadogradnju ste dobili automatski, a ako je želite imati trenutno se na Steamu prodaje po 50 posto nižoj cijeni u iznosu od 7,49 eura i ponuda traje do ponedjeljka u 19 sati po lokalnom vremenu.