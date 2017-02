Blade & Soul proširen nadogradnjom Wings of the Raven

Nova nadogradnja za MMO Blade & Souls je izašla sa dva nova raida za 24 igrača, te drugim novim sadržajima

NCSoft je objavio novu nadogradnju za MMORPG Blade & Soul nazvanu Wings of the Raven. Nakon preuzimanja, igrači NCSoftovog MMO-a će se moći zaputiti u dvije potpuno nove tamnice za 24 igrača, te otvoriti novu Legendary klasu nadogradnji, te potpuno nove setove legendary opreme.

Skybreak SpirePrvi od novih raidova za 24 igrača je Skybreak Spire, i to sa glavnim ciljem svladavanja moćnih čuvara i suočavanja sa Lusungom, bivšim članom klana Hongmoon School koji se u međuvremenu okrenuo tamnoj strani borilačkih vještina. Drugi raid je Dawn of Khanda Whar, u kojemu će se igrači naći pred drevnim i krvoločnim zmajem Meganurom.

Dawn of Khanda WharNadogradnja Wings of the Raven sa sobom donosi i značajnije preinake sustava nadogradnji oružja i opreme, koji će ovoga puta evoluirati u skladu sa napretkom ostvarenim tokom igre, odnosno tokom završavanja glavnih misija. Naposlijetku, NCSoft se dohvatio i PvP sustava Blade & Soula, tako da su dodali novi Clan Battleground ranking sustav za sve igrače koji uživaju u sukobima na bojištima Beluga Lagoon i Whirlwind Valley. Više detalja o nadogradnji Wings of the Raven je dostupno na službenim stranicama.