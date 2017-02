Battlefield 1 dobiva CTE servere

Serveri na kojima će igrači moći testirati najnovije dodatke, mape i promjene u Battlefield 1 stižu „uskoro“

Čini se kako DICE nije zaboravio popularnost CTE servera i njihovu korist, te će ove testne servere uvesti i u Battlefield 1. Razvojni je tim potvrdio kako će ovi serveri postati dostupni „uskoro“, najprije na PC-ju. Planovi za CTE servere na konzolama postoje, no DICE još uvijek nije spreman govoriti o konkretnijim datumima.

Battlefield 1 CTE funkcionirat će upravo onako kako su slični serveri funkcionirali na Battlefieldu 4 i Hardlineu. Ovo znači da će igrači koji se na njih spoje moći testirati najavljene, ali neobjavljene novosti poput promjena balansa, ispravaka bugova, novih sadržaja i sličnog.

Prva zadaća CTE servera bit će testiranje velike nadolazeće zakrpe koja će biti objavljena u veljači, dok će se nedugo nakon toga na ovim serverima pojaviti i sadržaj ekspanzije They Shall Not Pass.

Pristup testnim serverima na početku će se moći dobiti samo kroz sustav pozivnica. Ove će pozivnice dobiti odabrani članovi igraće zajednice, kao i odabrani veterani serijala. Pozivnica će stići u obliku koda koji je moguće aktivirati na Originu, nakon čega će biti potrebno preuzeti samostalnu CTE verziju igre.