Avantura Rime dobila datum izlaska

Nakon nekoliko godina razvoja, nezavisni razvojni Tequila Works će napokon završiti s radom na svojoj avanturi zbog čega su objavili datum izlaska

Zanimljiva avantura Rime najavljena je 2013. godine kao PlayStation 4 ekskluziva. Od tada se mnogo stvari promijenilo, pa je u međuvremenu nezavisni razvojni studio iz Španjolske, Tequila Works, pripremio još PC i Xbox One verzije.



Najnovija vijest stiže nam od izdavača imena Grey Box koja kaže kako ćemo u ovaj lijepi svijet moći zakoračiti od 26. svibnja. PC, PlayStation 4 i Xbox One verzije izaći će istog dana i prodavati se po cijeni od 34,99 eura, a u pripremi je još i Nintendo Switch verzija koja će izaći kasnije i koštati deset eura više od ostalih.



Rime prati dječaka u njegovim avanturama na naizgled napuštenom otoku gdje mora istraživati i rješavati razne zagonetke kako bi dokučio što se tamo događa i kako se on našao tamo. Posljednji trailer izašao je početkom siječnja i možete ga pogledati ispod teksta, a ostale informacije pronaći ćete na službenim stranicama.