Ace Combat 7: Skies Unknown i za ostale platforme

Izvorno najavljen za PS4, sedmi po redu nastavak serijala Ace Combat ipak stiže i na PC, te Xbox One

Letačka akcijska igra Ace Combat 7: Skies Unknown prema novom priopćenju Bandai Namca stiže i na Xbox One, te na PC putem Steama, iako je izvorno prije dvije godine bio najavljen samo za PlayStation 4.



Razvojni tim Project Aces za izradu Ace Combata 7 koristi Unreal Engine 4 i trueSKY tehnologiju, dok će sama igra igračima dati na raspolaganje suvremeno i blago futurističko naoružanje koje mogu koristiti protiv umjetne inteligencije i u online bitkama.



Eric Hartness iz američke podružnice Bandai Namco Entertainmenta je ovom prilikom izjavio kako su uzbuđeni što Ace Combat 7: Skies Unknown mogu predstaviti igračima na PC-u i Xboxu One, te dodao kako ova dvadesetogodišnja franšiza novim poglavljem nastavlja tradiciju autentične, no pristupačne letačke akcije i borbe za sve igrače.

Ace Combat 7: Skies Unknown bi prema planu trebao biti dovršen u neko doba ove godine, iako točan datum nije otkriven.